شاومي تطلق هاتف نوت ريدمي 5.. تعرف على المواصفات

محمود جمال أطلقت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، اليوم الثلاثاء، هاتفها الذكي الجديد بالسوق المصريه ريدمي نوت 5. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة. ويأتي الهاتف مزودا بمعالج سناب دراجون ثماني النواع وذاكرة داخلية 32 و 63 جيجاباست، فضلا عن شاشة مقاس 5.99 بوصة وكا

محمود جمال

أطلقت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، اليوم الثلاثاء، هاتفها الذكي الجديد بالسوق المصريه ريدمي نوت 5.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة.

ويأتي الهاتف مزودا بمعالج سناب دراجون ثماني النواع وذاكرة داخلية 32 و 63 جيجاباست، فضلا عن شاشة مقاس 5.99 بوصة وكاميرا خلفيه مزدوجة مقاس 12 ميجابكسل و5 ميجابكسلاما الكاميرا الأماميه بدقة 13 ميجا.

وتباع نسخة 32 جيجابايت بسعر 3666 جنيها، بينما 63 تبلغ 4222 جنيها.



بالإضافه إلى 3 فتحات للهاتف مزود بشريحتي sim وحساس خلفي ببصمة اليد وبطاريه ٤ آلاف مللي أمبير.

يشار إلى أن الشركة بدأت عملها في مصر منذ 18 شهرا تقريبا وتعاقدت مع مجموعة الصافي كوكيل حصري لعلامتها التجارية.

** فئة الشباب



وقال الدكتور علي فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للاتصالات، إن الهاتف الجديد يأتي في الشريحة السعرية المتوسطة التي تخاطب فئة الشباب داخل المجتمع المصري.

وأوضح فهمي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في صناعة الهواتف والمحتوي والتطبيقات

ولفت إلى أن حجم مبيعات السوق المصري في المحمول تصل إلى 19 مليون جهاز سنويا منها 50% أجهزة هواتف ذكية.

