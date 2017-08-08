شاومي تطلق هاتفي إم آي 6 وإم آي ماكس 2‎

محمود جمال أطلقت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية جهازين جديدين بالسوق المصرية، هما إم آي 6 وإم آي ماكس 2 بأسعار 7999 جنيهًا و4999 جنيهًا على التوالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء. وقال دونوفان سونج، مدير تسويق المنتجات بالشركة العالمية، إن شاومي تستثمر في

محمود جمال

أطلقت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية جهازين جديدين بالسوق المصرية، هما إم آي 6 وإم آي ماكس 2 بأسعار 7999 جنيهًا و4999 جنيهًا على التوالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء.





وقال دونوفان سونج، مدير تسويق المنتجات بالشركة العالمية، إن شاومي تستثمر في 89 شركة تعمل في مجال تصنيع أجهزة الهاردوير، منها أدوات الصحة واللياقة البدنية والنقل الذكي والطائرات دون طيار.

وأوضح سونج أنه يوجد حاليًّا 60 مليون جهاز متصل بمنصة mi المتاحة على متجر جوجل بلاي.

ويأتي هاتف إم آي 6 مزودًا بمعالج كوالكوم ثماني النواة وذاكرة 6 جيجابايت، وشاشة مقاس 5.15 بوصة،

بينما يأتي الهاتف إم آي ماكس 2 بشاشة مقاس 6.44 بوصة، وبطارية 5300 مللي أمبير، وذاكرة 4 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ميموري حتى 128 جيجابايت.