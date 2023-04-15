شاومي تطلق سلسلة هواتف Redmi note 12 الجديدة في مصر (السعر والمواصفات)

أعلنت شاومي عن طرح أحدث إصداراتها سلسلة Redmi Note 12 في مصر من خلال أربعة هواتف جديدة Redmi Note 12 Pro + 5G وRedmi Note 12 Pro وRedmi Note 12s وRedmi Note 12، بأسعار تبدأ من (6299) جنيه.

كما تم الإعلان أيضاً عن Redmi Watch 3، وهي ساعة ذكية جديدة تتميز بشاشة AMOLED تدعم المكالمات الصوتية وتزود مستخدميها بوظائف رياضية وصحية متنوعة، واتصال GPS دقيق متعدد الأنظمة.

يأتي في المقدمة Redmi Note 12 Pro + 5G مع نظام الكاميرا الثلاثي القوي والذي يتميز بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع OIS وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو، حيث يدعم مستشعر IMX766 الحصول على لقطات حتى في الإضاءة المنخفضة (وضع التصوير الليلي).

يأتي Redmi Note 12 Pro + 5G” و “Redmi Note 12 Pro ” مع شاشات “Flow AMOLED” بدقة 120 هرتز، والتي تدعم Dolby Vision وDolby Atmos جنبًا إلى جنب مع مواد P-OLED المرنة.

ويدعم كلا الجهازين الشحن السريع ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة 120 واط لـ Redmi Note 12 Pro + 5G و67 واط لـ Redmi Note 12 Pro 5Gوذلك للاستخدام اليومي الممتد حتى في ظل استهلاك المحتوى الكثيف مما يضمن أداء سلس وموثوق لشبكات الجيل الخامس من خلال مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 1080 عالية الأداء.

ويأتي بسعر Redmi Note 12 Pro + 5G 8+256 (15999) جنيه بينما Redmi Note 12 Pro، Redmi Note 12S يتوفر قريبا.يتميز كل من Redmi Note 12S وRedmi Note 12 بشحن سريع بقدرة 33 واط وبطارية تدوم طويلاً 5000 مللي أمبير، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام المزيد من التطبيقات والتقاط المزيد من الصور دون مخاوف تتعلق بالبطارية بالإضافة كاميرا ثلاثية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما أطلقت شاومي Redmi Watch 3 و التي تأتي مع شاشة AMOLED مقاس 1.75 بوصة لضمان إمكانية القراءة في ضوء الشمس ومزودة بنظام GPS مدمج وتصنيف مقاوم للماء 5ATM وتدعم خمسة أنظمة رئيسية لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، و121 وضعًا رياضيًا إلى جانب قياس الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والنوم ووظائف مراقبة صحية أخرى.

ويصل عمر البطارية إلى 12 يومًا في الاستخدام العادي كما تتميز بمكبر صوت عالي الدقة وميكروفون لإلغاء الضوضاء اثناء إجراء المكالمات الهاتفية عبر Bluetooth مما يضمن أداءً مستقرًا وفعالًا.

ستتوافر Redmi Watch 3 في مصر عبر قنوات Xiaomi الرسمية لاحقا.