«شاومي» تطرح هاتف Redmi 9C والسوارات الذكية Mi Band 5 وMiBand 4C في مصر

أعلنت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة عن هاتفها الذكي الجديد Redmi 9C بالإضافة إلى الساعات الذكية Mi Band 5 وMi Band 4c.

يحتوي هاتف Redmi 9C على معالج ثماني النوى من نوع Helio G35 SoC، مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD. بالإضافة لنسخة أعلى من نفس الإصدار مع مواصفات 3 جيجا رام و64جيجابايت.

ويمتلك هاتف Redmi 9C كاميرا خلفية مربعة الشكل تتضمن عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، وقارئ بصمات الأصابع عى ظهر الجهاز.

ويحتوي هاتف Redmi 9C أيضًا على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720×1600 بكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة.

وأطلقت شاومي سوار شاومي الذكي المسمى (Mi Band 5) مع شاشة (AMOLED) ملونة أكبر، وتتبع لياقة محسّن، وقاعدة شحن مغناطيسية، وتحظى سلسلة (Mi Band) من شاومي بثناء كبير في قطاع تعقب اللياقة البدنية لتقديمها العديد من الميزات القيمة بسعر مناسب للغاية.

وتكتسب أجهزة تتبع اللياقة البدنية (Mi Band) مع كل جيل جديد وظائف جديدة تجبر المستخدمين الحاليين على الترقية والمستخدمين الجدد للانضمام.

كانت الشركة قد أعلنت في شهر يونيو من العام الماضي عن السوار الذكي (Mi Band 4) مع شاشة (OLED) ملونة، وسمح سعر السوار لشركة شاومي ببيع مليون وحدة في غضون أسبوع واحد فقط بعد إطلاقها.

ومن الواضح أن الميزة الأولى التي تجذب انتباه المستخدمين ستكون الشاشة الكبرى قليلًا، إذ يبلغ حجم الشاشة التي تمت ترقيتها 1.2 إنش، وتمتد عبر مساحة أكبر بنسبة 20 في المئة بالمقارنة مع شاشة (Mi Band 4) البالغ حجمها 0.95 إنش، وتحصل (Mi Band 5) أيضًا على أكثر من 100 واجهة شاشة متحركة جديدة، مع شخصيات من سلاسل الرسوم المتحركة الشهيرة.

ويعد التغيير الهائل الثاني في التصميم هو طريقة الشحن الجديدة المغناطيسية، إذ يخرج قطبان كهربائيان من الجزء السفلي من (Mi Band 5)، حيث يتم ربط قاعدة الشحن تلقائيًا، وتلغي هذه الطريقة المغناطيسية الجديدة الحاجة إلى إخراج المتتبع من السوار أو التأكد من أنه يجلس بشكل صحيح على قطعة الشحن، وهو ما يمثل مشكلة بالنسبة للإصدارات القديمة.

ويحصل سوار (Mi Band 5) الذكي أيضًا على معالج محسن لتتبع أسرع وأكثر دقة، إلى جانب 11 وضعًا لتتبع اللياقة البدنية، ويقدم السوار أيضًا ذكاء النشاط الشخصي أو (PAI)، وذلك لمساعدتك في تحديد السياق الذي تساهم به الأنشطة البدنية في لياقتك، كما يوفر السوار معلومات حول (REMs) بجانب النوم العميق والخفيف، وذلك لتتبع أكثر كفاءة للنوم.

يُذكر أن شاومي هي الشركة الأكثر نموًّا في سوق المحمول عالميًّا ومحليًّا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وقد احتلت المركز الثالث في السوق المصرية بحصة 15.7%، وفق تقرير شركة IDC لأبحاث التسويق، بالإضافة لاستحواذ الشركة على المركز الأول في مبيعات الفئة المتوسطة التي تتراوح سعرها من ألفين حتى خمسة آلاف جنيه.