شاومي تطرح هاتفي Mi 11 وMi 11 Lite في مصر (السعر والمواصفات)

تم تسعير هاتف Mi 11 Lite الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيه

طرحت شركة شاومي اليوم هاتف Mi 11 مع Mi 11 Lite 4G بشكل رسمي.

يصل وزن هاتف Mi 11 Lite إلي 157 جراما، ويدعم تركيب شريحتي اتصال 4G أو شريحة واحدة مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا.

وشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.55 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 402 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 800 شمعة مع معدل تحديث 90 هيرتز ومعدل إستجابة للمس 240 هيرتز والشاشة تدعم HDR10 .

بالإضافة إلي معالج كوالكوم سناب دراجون 732G ثماني النواة، ومساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام او 8 جيجا رام والذاكرة UFS 2.2.. وكاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5 تدعم HDR وPanorama ويدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.



وكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.79 بمستشعر سامسونج GW3، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .. وبطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 4250 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة تصل الى 33 وات عن طريق منفذ USB Type C.

تم تسعير هاتف Mi 11 Lite الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيه، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 5299 جنيه، وهدية حجز مُسبق Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

علي صعيد آخر، يبلغ وزن هاتف Mi 11 إلي 196 جراما، ويدعم تركيب شريحتي اتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

وشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.81 بوصة، ومعالج كوالكوم Snapdragon 888، ثماني النواة، النواة الأقوى فيهم Kryo 680 بتردد 2.84 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 660.

إلي جانب اندرويد 11 بواجهة شاومي اخر إصدار MIUI 12.5 ومساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام والذاكرة UFS 3.1 والرامات LPDDR5.. وكاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.85 بمستشعر سامسونج HMX بها مثبت بصري، الثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide Angle للتصوير بزاوية عريضة.. والثالثة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب.

والكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 4320p@30fps مع دعم للمثبت الإلكتروني والـHDR10+.. وكاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps وبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات .

تم تسعير هاتف Mi 11 الجديد في السوق المصرية للنسخة الوحيدة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 13999 ألف جنيه، والحجز المسبق سيُتاح قريبًا بهدية حجز مُسبق الشاحن اللاسلكي الأسرع في العالم Mi 80W Wireless Charging Stand من شاومي، والهاتف يُقدم بضمان سنتين وضمان على الشاشة لمدة سنة.



