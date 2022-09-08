شاومي ترفع أسعار هواتفها في مصر بنحو 10%

رفعت شركة شاومي الصينية أسعار عدد من هواتفها الذكية في السوق المحلية، بداية من اليوم الخميس.

وبحسب أحدث قائمة سعرية لهواتف الشركة حصلت “المال” على نسخة منها، ارتفع سعر هاتف redmi 9A من 2825 جنيها فى مايو الماضي إلى 3099 جنيه خلال سبتمبر الجاري، كما قفز أيضا سعر هاتف redmi 9c من 3465 جنيها ليصبح سعره الحالي 3749.. كما ارتفع سعر هاتف 11 نوت برو ليصبح سعره الحالي 5799 مسجلا زيادة تقدر بنحو 10%.

يشار إلى أن مجموعة الصافي للاستيراد هي الموزع الحصري لهواتف شاومي الصينية فى مصر .

وتراجعت مبيعات المحمول فى السوق المحلية، خلال أول 4 شهور من العام الحالى، بنسبة 15% لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز، مقارنة مع 5 ملايين و571 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 33.5% من إجمالي مبيعات القطاع.



