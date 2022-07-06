شاومي ترفع أسعار هواتفها بمصر.. و1500 جنيه زيادة فى جهاز 11T PRO

رفعت شركة شاومي الصينية أسعار عددًا من هواتفها الذكية في السوق المحلية، بداية من اليوم الأربعاء.

وبحسب أحدث قائمة سعرية لهواتف الشركة حصلت “المال” على نسخة منها، ارتفع سعر هاتف redmi 9A من 2569 جنيه فى مايو الماضي إلى 2825 جنيه خلال يوليو الجاري، كما قفز أيضا سعر هاتف redmi 9c من 3149 جنيه إلى 3465 جنيه، وسعر هاتف شاومي 11 تي برو من 15399 جنيه إلي 16975 جنيه لتكسر الزيادة حاجز 1500 جنيه دفعة واحدة.

يشار إلى أن مجموعة الصافي للاستيراد هي الموزع الحصري لهواتف شاومي الصينية فى مصر .

تراجعت مبيعات المحمول فى السوق المحلية، خلال أول 4 شهور من العام الحالى، بنسبة 15% لتصل إلى 4 ملايين و742 ألف جهاز، مقارنة مع 5 ملايين و571 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق. وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 33.5% من إجمالى مبيعات القطاع.

وجاءت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية 24.5%، تبعتها «ريدمى» الصينية فى المركز الثالث بنسبة بلغت 11.6%. وحلّت «ريلمى» الصينية فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.2%، تلتها «إنفينيكس» الصينية فى المركز الخامس بواقع 6.8%.

وظهرت «فيفو» الصينية فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.6%. وتوزعت الحصة المتبقية البالغ نسبتها نحو %8.8 على علامات تجارية أخرى.