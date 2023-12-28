شاومي تدخل سباق السيارات الكهربائية وعينها على القيادة الذاتية

قامت شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية شاومي (Xiaomi) اليوم الخميس بالكشف عن خطط لدخول سوق السيارات الكهربائية المشبع في الصين والتنافس مع عمالقة صناعة السيارات تسلا وبورش مع نموذج سيارة تقول إنها أنفقت أكثر من 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار) لتطويره.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، لي جون، في منشور يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن طراز سيارة الشركة، المعروف باسم شاومي إس يو سفن ، “قيد الإنتاج التجريبي وسيصل إلى السوق المحلية في غضون بضعة أشهر”. “لم يتم تحديد السعر بشكل نهائي بعد”.

عالم السيارات الكهربائية

وقال لي خلال عرض تقديمي استمر ثلاث ساعات يوم الخميس، إن نموذج شاومي إس يو سفن يتفوق على طراز تايكان من انتاج شركة بورش وطراز موديل إس من إنتاج شركة تسلا من حيث التسارع والمقاييس الأخرى.

وأماط لي اللثام عن طموحات جريئة لتصبح الشركة رائدة في الصناعة، بما في ذلك القيادة الذاتية، وأشار إلى أن فريق تصميم SU7 عمل سابقًا في بي إم دبليو ومرسيدس بنز.

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في عام 2024، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير – انطلقت خلالها السيارات الكهربائية في السوق الصينية شديدة التنافسية، وبدأت شركات صناعة السيارات المحلية في تمييز منتجاتها من خلال عروض طموحة للتكنولوجيا المتوافقة مع السيارات.

وهذا مجال ذو ميزة محتملة لشركة شاومي ، التي تشتهر بهواتفها الذكية وأجهزتها المنزلية، وقالت سابقًا إنها تريد إنشاء نظام بيئي ذكي “إنسان × سيارة × منزل”.

تم دمج إس يو سفن مع هواتف شاومي الذكية والأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت، حسبما أعلن لي يوم الخميس. وشدد على جهود الشركة لضمان خصوصية البيانات بين الأجهزة وإنشاء سيارة تتجاوز معايير السلامة الأمريكية في حالات الاصطدام الخلفي.

أبل لم تطلق سيارة بعد

وقال لي إن السيارة ستكون متوافقة أيضًا مع شركة أجهزة شركة آبل، مثل آي فون وآي باد وكاربلي وأير بلي. ولم تطلق شركة أبل الأمريكية العملاقة سيارة بعد على الرغم من التكهنات واسعة النطاق حول مثل هذه الخطط.

ظهر طرازان من طراز شاومي سو يو سفن في قائمة سيارات الطاقة الجديدة المعفاة من الضرائب التي نشرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء.

ووصفت الوثيقة السيارات بأنها تعمل بالبطارية فقط، مع نطاق قيادة يتراوح بين 628 كيلومترًا إلى 800 كيلومتر (390 ميلًا إلى 500 ميل). أدرجت الوزارة شركة تابعة لمجموعة Baic Group المملوكة للدولة باعتبارها الشركة المصنعة لجهاز شاومي إس يو سفن.

رغم أن السيارة ليست متاحة بعد، فقد بدأت شركة شاومي في بيع هاتفها الذكي الرائد وساعتها الذكية باللونين “الأزرق المائي” و”الأخضر الزيتي” لسيارة SU7 سيدان.

لم يتم الكشف عن سعر إس يو سفن بعد، لكن لي ألمح إلى أن عملية الشراء لن تكون رخيصة ونفى الشائعات التي تقول إن سعرها يبلغ 99 ألف يوان أو 140 ألف يوان.