شاومي الصينية تفتتح متجرا رابعا في مصر منتصف مايو‎

محمود جمال تعتزم شركة شاومي الصينية للهواتف افتتاح متجر جديد في مصر علي مساحه ٢٨٠ متر مربع منتصف مايو الجاري وقال ستيفين وانج مدير التسويق الاقليمي بالشركة إن الأخيرة افتتحت ٣ متاجر خلال العام الماضيولفت إلى أن الشركة لديها أكثر من ٤ آلاف نقطة بيع منذ بدء نشاطنا في مصر خلال مايو ٢٠١

محمود جمال

تعتزم شركة شاومي الصينية للهواتف افتتاح متجر جديد في مصر علي مساحه ٢٨٠ متر مربع منتصف مايو الجاري

وقال ستيفين وانج مدير التسويق الاقليمي بالشركة إن الأخيرة افتتحت ٣ متاجر خلال العام الماضي

ولفت إلى أن الشركة لديها أكثر من ٤ آلاف نقطة بيع منذ بدء نشاطنا في مصر خلال مايو ٢٠١٧ وحتى الآن.

وأوضح أن شاومي تأسست في أبريل ٢٠١٠ وتحتل حاليا المركز الرابع في مبيعات الهواتف الذكية عالميا كما أن لديها تواجد في أكثر من ٧٠ دولة.

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال مارس الماضي من بيع ١٥ ألف وحدة من هاتفها ريدمي 5a عبر موقع جوميا لخدمات التسوق الإلكتروني

