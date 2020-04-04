شاومي أول شركة تعلن عن أسعار هواتفها بعد كورونا

رصدت بوابة “المال” أسعار موبايلات شاومي خلال أبريل الحالي، وفقًا للقائمة الصادرة عن شركة “الصافي للاستيراد”- وكيل العلامة التجارية “شاومي” للهواتف المحمولة فى مصر.

قدرت أسعار هواتف “MI A3” سعة (64 جيجا) بقيمة 3666 جنيهًا، وسعرت أجهزة “MI A3” سعة (128 جيجا) بقيمة 4222 جنيهًا.

وحددت أسعار أجهزة شاومي “Redmi Note 8” سعة (64 جيجا) بقيمة 2888 جنيهًا، وبلغت أجهزة شاومي “Redmi Note 8” سعة (128جيجا) بنحو 3 آلاف و333 جنيهًا.

وجاءت هواتف شاومي “Redmi Note 8 Pro” فئة 64 جيجا بسعر 3 آلاف و777 جنيها، وسعرت أجهزة “Redmi Note 8 Pro” سعة (128جيجا) بقيمة 4222 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف شاومي”Ml 9T” سعة 128 جيجا نحو 5 آلاف و499 جنيهًا.

وحددت أسعار موبايلات شاومي “Redmi 8” سعة 64 جيجا- رام 4 جيجا، بنحو 2333 جنيهًا، وقدرت هواتف “Redmi 8 A” سعة (32 جيجا) بنحو 1777 جنيهًا.

وبحسب التقرير الشهرى لمؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة التجارية “ريدمى” فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا في سوق المحمول، مستحوذة على حصة سوقية 7.9%، من إجمالي نتائج أعمال القطاع خلال يناير الماضي.