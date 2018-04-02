شاومى Mi MIX 2S أرخص من آيفون إكس وسامسونج إس 9

أحمد فراجتعتزم شركة شياومى الصينية للهواتف المحمولة طرح أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل اسم Mi MIX 2S غدًا الثلاثاء فى مدينة شانغهاى بسعر يبدأ من 3299 يوان أى ما يعادل (527 دولارًا)، وهو أرخص من سعر هاتف iPhone X والبالغ 999 دولارًا، وسامسونج S9 والذى يصل إلى 700 دولار.يأتى ذلك بالتزامن مع اتجاه

أحمد فراج

تعتزم شركة شياومى الصينية للهواتف المحمولة طرح أحدث هواتفها الذكية والذى يحمل اسم Mi MIX 2S غدًا الثلاثاء فى مدينة شانغهاى بسعر يبدأ من 3299 يوان أى ما يعادل (527 دولارًا)، وهو أرخص من سعر هاتف iPhone X والبالغ 999 دولارًا، وسامسونج S9 والذى يصل إلى 700 دولار.

يأتى ذلك بالتزامن مع اتجاه شياومى إلى طرح محتمل فى السوق المالية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية على موقعها الإلكترونى.

وقال المدير التنفيذى للشركة، لى جون، إن سر نجاح شركته خلال السنوات السبع الماضية يعود إلى الجهود المبذولة لتعزيز النمو الذى يعتمد على نموذج أعمال مبتكر يتسم بالمرونة، إلى جانب ارتباطها بعلاقات صداقة مستمرة ووثيقة مع المستخدمين، مع الحرص على تقديم منتجات جذابة بأسعار معقولة.

وأضاف أنه فى ظل المنافسة القوية التى تشهدها سوق الهواتف الذكية اليوم، تحرص الشركة على منح مهندسيها حرية التفكير خارج إطار القواعد والتقاليد، وتشجيعهم على الاستكشاف والبحث، لافتًا إلى خطة الشركة لشحن 100 مليون هاتف ذكى خلال عام 2018.

ويتمتع الهاتف الجديد بمجموعة من المميزات منها احتوائه على شاشة مقاس 5.99 بوصة، مقارنة بشاشة 5.8 بوصة فى أجهزة iPhone X وSamsung S9، بالإضافة إلى بطارية بقوة 3400 مللى أمبير مقارنة مع 3000 مللى أمبير فى جهاز سامسونج S9 و2،716 مللى أمبير فى جهاز أبل الأعلى سعرا.

ويبلغ وزن الجهاز الجديد 191 جرامًا ، مقابل 163 جرامًا لـ Samsung و174 جرامًا لجهاز iPhone.

وحققت شاومى ايرادات تفوق 15 مليار دولار خلال عام 2017، وفقا لشبكة سى إن بى سى الأمريكية.

وأظهر موقع ستاتستا للدراسات التكنولوجية أن آبل الأمريكية حققت ايرادات تقدر بنحو 229 مليار دولار، منها 150 مليارًا من مبيعات iPhone خلال عام 2017، أما شركة سامسومج، فقد حققت 223 مليار دولار إيرادات خلال عام 2017، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

يذكر أن شاومى أطلقت أول هاتف ذكى فى أغسطس 2011، وتستعد الآن لتنفيذ طرح فى السوق المالية لا يقل عن 50 مليار دولار، من المتوقع أن يكون الأكبر على الاطلاق على مستوى العالم.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالى 46 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة فى عام 2014، وأصبحت شاومى الشركة الخاصة الأعلى قيمة فى ذلك الوقت.