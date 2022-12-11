«شاومى» تفاضل بين «العاشر من رمضان» و«6 أكتوبر» لإنشاء مصنع لهواتفها

تفاضل شركة شاومى الصينية للهواتف المحمولة بين منطقتى العاشر من رمضان والمدينة الصناعية فى السادس من أكتوبر لإنشاء مصنعها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

قالت مصادر فى قطاع الاتصالات إن ممثلى «شاومى» اجتمعوا منذ فترة مع مسئولى ملف صناعة الإلكترونيات فى وزارة الاتصالات، وأبدوا استعدادًا مبدئيًا للشروع فى إجراءات تأسيس مصنع لها بالسوق المحلية، بعد الانتهاء من دراسات جدوى المشروع.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن الشركة الصينية تستهدف تصنيع منتجاتها فى السوق المصرية بنسبة مكون محلى تصل إلى %45، وتخطط «شاومى» لتصدير جزء من الإنتاج للخارج بعد تلبية الاحتياجات المحلية.

ولفتت إلى أن الشركة الصينية تبحث حاليًا فكرة التصنيع المباشر من خلالها أو عن طريق إسناد تلك المهمة إلى وكيلها المحلى المتمثل فى مجموعة الصافى للاستيراد والتصدير.

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من المحمول خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة %74.7 لتصل إلى 340.8 مليون دولار مقابل مليار و349 مليونًا فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكدت المصادر أن «شاومى» تمتلك محفظة منتجات متنوعة بخلاف الهواتف المحمولة سوف تسهم فى دعم الاقتصاد القومى، من خلال مصنعها المخطط تدشينه فى إحدى المناطق الصناعية. على صعيد آخر، كشفت المصادر عن دراسة إحدى شركات إنتاج إكسسوارات الهواتف بدء تصنيع منتجاتها محليًا.