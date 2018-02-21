شاومى تطلق هاتفين جديدين لريدمى محليًا.. تعرف عليهما

محمود جمال أطلقت شركة "شاومي" (Xiaomi)، الصينية هاتفي "ريدمي 5" (Redmi 5) و"ريدمي 5 بلس" (Redmi 5 Plus) الذكيين في السوق المصرية. وسيتوفر الجهازان بشكل متزامن من خلال المتاجر الإلكترونية والتقليدية في مصر، حيث سيتم بيع الهاتف "ريدمي 5 بلس"…

محمود جمال

أطلقت شركة “شاومي” (Xiaomi)، الصينية هاتفي “ريدمي 5″ (Redmi 5) و”ريدمي 5 بلس” (Redmi 5 Plus) الذكيين في السوق المصرية.

وسيتوفر الجهازان بشكل متزامن من خلال المتاجر الإلكترونية والتقليدية في مصر، حيث سيتم بيع الهاتف “ريدمي 5 بلس” حصرياً على الإنترنت من خلال Souq.com وذلك لمدة شهر، فيما سيتم تسويق الهاتف “ريدمي 5” حصرياً عبر Jumia.com وعلى مدى شهر.

وتعد “شاومي” أول شركة تطرح مفهوم العرض على كامل الشاشة في السوق وذلك في العام 2016 من خلال هاتفها “ماي ميكس” (Mi MIX). ومن خلال الهاتفين “ريدمي 5” و”ريدمي 5 بلس”، تقدم الشركة هذا المفهوم إلى شريحة جديدة من مستخدمي الهواتف المحمولة، ما يتيح لهم الاستفادة من مساحة أوسع للشاشة مع الاحتفاظ بالتصميم المدمج للهاتف.

يوفر الهاتفان “ريدمي 5″ و”ريدمي 5 بلس” من خلال احتوائهما على شاشة بقياس 5.7 إنش و5.99 إنش بنسبة طول إلى عرض تبلغ 18.9 تغطي كامل السطح الأمامي للهاتف تقريباً، مساحة عرض أكبر بكثير مقارنة بشاشات العرض القياسية البالغة نسبة الطول إلى العرض فيها 16:9- على وجه التحديد الهواتف الذكية التقليدية ذات الشاشات التي يبلغ قياسها 5.5 إنش- حيث يتناسب الهاتف “ريدمي 5 بلس” مع اليد تماماً ويوفر مساحة عرض أكبر بمقدار 12.5%. وهذا ما يتيح تجربة أفضل للمستخدمين سواء أثناء قراءة الأخبار أو تعديل جداول البيانات أو ممارسة الألعاب الإلكترونية على هواتفهم الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى الهاتفان “ريدمي 5″ و”ريدمي 5 بلس” على شاشات بحواف دائرية صممت بعناية لتوفير مظهر أنيق لهذين الهاتفين، اللذان يتميزان أيضاً بتصميم منحني الجوانب الأربعة يمنح المستخدمين ملمساً انسيابياً.

إلى جانب كاميرات خلفية تحتوى على أجهزة استشعار 1.25 ميكرومتر. وكلما زاد حجم البكسل، التقط جهاز الاستشعار المزيد من الضوء، مما يعطي بالتالي صوراً عالية الجودة في الحالات التي تكون فيها ظروف الإضاءة غير مثالية.

إلى جانب بطاريات 4000/3300 mAH مدمجة. ويمنح معالج كولكوم سنابدراغون عالي الكفاءة والمعتمد على عملية التصنيع 14 نانومتر، إلى جانب التحسينات التي طرأت على البرنامج الثابت MIUI 9، هاتفي “ريدمي 5″ و”ريدمي 5 بلس” بطارية قوية تكفي المستخدم طوال اليوم قبل أن يتم شحنها من جديد.

ويمكن للهاتف “ريدمي 5 بلس”، الذي يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراغون 625، تشغيل ما يصل إلى 14 ساعة متواصلة من مقاطع الفيديو، وحوالي 8 ساعات متواصلة من الألعاب خلال مدة الشحن الواحدة.

وسيباع الهاتف “ريدمي 5” بسعر يبدأ من 2.444 جنيه للطراز بذاكرة عشوائية سعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين 16 جيجابايت؛ وبسعر يبلغ 2.888 جنيه للطراز بذاكرة عشوائية سعة 3 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت.

أما الهاتف “ريدمي 5 بلس”، فسيباع بسعر يبدأ من 3.222 جنيه للطراز بذاكرة عشوائية سعة 3 جيجابايت ومساحة تخزين 32 غيغابايت، وبسعر يبلغ 3.777 جنيه مصري للطراز بذاكرة عشوائية سعة 4 جيجبايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.