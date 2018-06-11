شاومى تطلق أفضل هواتف سلسلة Redmi‎

المال –خاص

– أعلنت شاومى، الصينية للهواتف عن إطلاق هاتف Redmi S2 اليوم فى القاهرة.



يتميز الهاتف الجديد Redmi S2 والذي يوصف بأنّه أفضل هاتف Redmi لصور السيلفي، يتمتع بكاميرا أمامية 16 ميجا بكسل تعمل بتكنولوجيا البكسل المزدوج وتعتمد على خاصية Beautify بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويبدأ سعر الهاتف الجديد من 2999 جنيهاً، وهو مزود أيضاً بكاميرا مزدوجة 12+5 ميجا بكسل، وشاشة عرض كبيرة بقياس 5.99 بوصة تعمل بمعدل رؤية 18:9 بحيث يمكن للمستخدم الاستمتاع بعرض الصور والبيانات على مساحة الشاشة بأكملها. ويعتمد هاتفRedmi S2 على معالج بيانات ثماني النواة من طراز Qualcomm® Snapdragon™ 625

وقال ستيفن وانج- رئيس قطاع استراتيجية التوسع التسويقي في شركة شاومي العالمية: “يسعدنا إطلاق هاتف Redmi S2 لعملائنا في السوق المصري. إنّ الهاتف الجديد من الهواتف الذكية فائقة الأداء، كما يتمتع بكاميرا رائعة وسعر لا يُقارن. وفي دولة مثل مصر تتميز بشريحة كبيرة جدا من الشباب، نحن على ثقة من أنّ الهاتف الجديد سينال اعجاب عملائنا في مصر، كما أنه سيتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم والتواصل مع بعضهم البعض بأفضل صورة ممكنة”.