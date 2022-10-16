«شاهين» يستعرض أمام الوزير فرص الاستثمار بمحطة حاويات غرب بورسعيد

استعرض الربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تاريخ الشركة منذ إنشائها في 31 يوليو 1984 باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الهامة التى تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد و إمكانيات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل لمحطة حاويات الشركه أمس برفقة وفد وزاري

بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس و اللواء بحرى محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى.



كما استعرض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) وتداول وتخزين البضائع العامة، كما تم عرض إمكانيات المستودع الجمركى الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان، موضحا حرص الشركة على تنفيذ خطة الدولة للتوسع في انشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانى البحرية وعدم تكدسها وتسهيلا على المصدرين والمستوردين.



وطالب من خلال استعراضه لأهم التحديات التى تواجه الشركة بضرورة تنفيذ خطة تطويرية شاملة لجميع أنشطة الشركة مع مقترحات تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد.

جدير بالذكر أن محطة حاويات الشركة بها ساحات مساحتها 575525 متر مربع وتحتوى على 11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك ويبلغ طول رصيف المحطة 950 مترا ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس 15,5متر كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 ألف حاوية مكافئة.

كما عرض “شاهين” حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة وأهم أصول الشركة وحالتها الفنية، مشيرا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كإحدى الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عاما.

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وبعد انتهاء العرض قام الوزير بزيارة ميدانية لميناء غرب بورسعيد لتفقد مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء وكذلك الاطلاع على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجارى تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد مثل محطة الصب الجاف بسعة 100ألف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من 1,5 حتى 2 مليون طن ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة 15657مترا مربعا بطاقة تخزينية 51163 متر مكعب لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويا، ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول 670,45 متر وغاطس 17 مترا.



وأكد وزير النقل خلال اللقاء على أن قطاع النقل البحرى يحظى باهتمام كبير من الدولة و أنه جار عرض الفرص الاستثمارية لتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لتواكب أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات.