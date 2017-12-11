شاهيناز رشاد: 21 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي المتوقع بنهاية العام

أحمد الدسوقي وسيد بدر: قالت شاهيناز رشاد، مديرة معهد الخدمات المالية، إن نشاط التأجير التمويلي يشهد طفرة في هذه الفترة و زيادة إقبال من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة. وتوقعت شاهيناز رشاد خلال ملتقى التمويل الإسلامى،اليوم الإثنين، أن يغلق النشاط العام الجاري، على تمويلات بأكثر من 21 مليار جنيه، في ظل الإقبال الذي شهده خلال الفترة الماضية.
قالت شاهيناز رشاد، مديرة معهد الخدمات المالية، إن نشاط التأجير التمويلي يشهد طفرة في هذه الفترة و زيادة إقبال من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وتوقعت شاهيناز رشاد خلال ملتقى التمويل الإسلامى،اليوم الإثنين، أن يغلق النشاط العام الجاري، على تمويلات بأكثر من 21 مليار جنيه، في ظل الإقبال الذي شهده خلال الفترة الماضية.