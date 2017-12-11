شاهيناز رشاد: 21 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي المتوقع بنهاية العام

قالت شاهيناز رشاد، مديرة معهد الخدمات المالية، إن نشاط التأجير التمويلي يشهد طفرة في هذه الفترة و زيادة إقبال من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وتوقعت شاهيناز رشاد خلال ملتقى التمويل الإسلامى،اليوم الإثنين، أن يغلق النشاط العام الجاري، على تمويلات بأكثر من 21 مليار جنيه، في ظل الإقبال الذي شهده خلال الفترة الماضية.