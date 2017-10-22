شاهد.. هدف نيمار في مرمى مارسيليا بالدوري الفرنسي

متابعات:أنقذ الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه من أول هزيمة له فى الدوري هذا الموسم، بعدما سجل هدفا قاتلا فى شباك مارسيليا 2-2 ، فى قمة الجولة العاشرة من الدوري التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "فيلودروم".تقدم البرازيلي لويس جوستافو لمارسيليا فى الدقيقة

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أنقذ الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فريقه من أول هزيمة له فى الدوري هذا الموسم، بعدما سجل هدفا قاتلا فى شباك مارسيليا 2-2 ، فى قمة الجولة العاشرة من الدوري التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب “فيلودروم”.

تقدم البرازيلي لويس جوستافو لمارسيليا فى الدقيقة 16، وتعادل مواطنه النجم نيمار داسيلفا للضيوف فى الدقيقة 33، قبل أن يسجل فلوران توفان الثاني لمارسيليا فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، قبل أن يسجل كافاني هدفا قاتلا لفريق العاصمة الفرنسية من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 91.