شاهد.. هدف محمد صلاح الرائع في مرمى إرسنال

متابعات: نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدفاً وصناعة آخر لليفربول خلال المباراة التي جمعته مع أرسنال مساء الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول خلال المباراة بعدما انطلق بالكرة في الدقيقة 57 ليركض لأكثر من 60 متر نحو مرمى بيتر

متابعات:





نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدفاً وصناعة آخر لليفربول خلال المباراة التي جمعته مع أرسنال مساء الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول خلال المباراة بعدما انطلق بالكرة في الدقيقة 57 ليركض لأكثر من 60 متر نحو مرمى بيتر تشيك واضعاً الكرة داخل الشباك.

وصنع صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 77 من اللقاء بعدما أرسل كرة عرضية رائعة لدانييل ستوريدج الذي وضعها داخل الشباك برأسه.

وكان ليفربول قد تفوق على أرسنال بأربعة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد بالجولة الثالثة من البريميرليج.

ويعد هدف صلاح في أرسنال هو الثاني له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، إلى جانب تسجيله لهدف آخر في هوفنهايم الألماني بدوري أبطال أوروبا.