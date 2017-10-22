رياضة شاهد.. هدف عالمي فى مباراة لايبزج وشتوتجارتمتابعات:شاهد.. هدف عالمي فى مباراة لايبزج وشتوتجارت في الدوري الألماني.. 22 أكتوبر، 2017 22 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:شاهد.. هدف عالمي فى مباراة لايبزج وشتوتجارت في الدوري الألماني.. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر