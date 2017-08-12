شاهد.. هدف تريزيجيه فى مرمى ألانياسبور

متابعات: حقق فريق قاسم باشا فوزه الأول بالدوري التركي الممتاز على حساب مُضيفه ألانياسبور في الجولة الأولى للمسابقة المحلية. وشارك المصري محمود حسن تريزيجيه في اللقاء منذ صافرة البداية رفقة فريقه قاسم باشا. وجاءت أولى أهداف اللقاء عن طريق تريزجيه ليهز شباك أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 37.

متابعات:





حقق فريق قاسم باشا فوزه الأول بالدوري التركي الممتاز على حساب مُضيفه ألانياسبور في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وشارك المصري محمود حسن تريزيجيه في اللقاء منذ صافرة البداية رفقة فريقه قاسم باشا.

وجاءت أولى أهداف اللقاء عن طريق تريزجيه ليهز شباك أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 41 أضاف ماركوس نيوماير الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء، لكن عقب مرور دقيقتين فقط تمكن إمري أكبابا من تقليص الفارق لألانياسبور بتسجيله هدف في شباك قاسم باشا، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق تريزيجيه بهدفين لهدف.