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شاهد.. هدف الفيصلى فى مرمى الأهلى بعد خطأ محمد نجيب

متابعات:استهل الأهلي مشواره بالبطولة العربية، بالخسارة من الفيصلى الأردنى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الأولى بالبطولة، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف الرواشدة في الدقيقة 55 من خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي الذي لعب عرضية بدون تركيز تجاه مرماه يستغل
المال - خاص 23 يوليو، 2017 23 يوليو، 2017

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متابعات:

استهل الأهلي مشواره بالبطولة العربية، بالخسارة من الفيصلى الأردنى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الأولى بالبطولة، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف الرواشدة في الدقيقة 55 من خطأ محمد نجيب مدافع الأهلي الذي لعب عرضية بدون تركيز تجاه مرماه يستغلها لاعب الفيصلى ويضعها في الشباك، ليحصد الفريق الأردنى أول ثلاث نقاط، ويتقاسم صداره المجموعة مع نصر حسين داى الجزائرى الذي حقق الفوز على الوحدة الأماراتى بهدفين للاشىء، بينما ظل الأهلي بدون رصيد.. شاهد.. هدف الفيصلى فى مرمى الأهلى بعد خطأ محمد نجيب

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