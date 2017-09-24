شاهد.. هدف أحمد حسن كوكا في مرمى تونديلا

متابعات:بات فريق تونديلا بمثابة "وش السعد" على أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي سبورتنج براجا البرتغالي.وسجل "كوكا" هدفاً فى فوز سبورتنج براجا خارج ملعبه على تونديلا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري البرتغالي.ويعد هذا الهد

متابعات:

بات فريق تونديلا بمثابة “وش السعد” على أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادي سبورتنج براجا البرتغالي.

وسجل “كوكا” هدفاً فى فوز سبورتنج براجا خارج ملعبه على تونديلا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري البرتغالي.

ويعد هذا الهدف الثالث للمهاجم المصري أحمد حسن كوكا فى ثالث مواجهة أمام تونديلا.

وسجل كوكا أول أهدافه فى شباك تونديلا عندما إلتقى الأخير مع سبورتنج براجا يوم 13 ديسمبر 2015 ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري البرتغالي، حيث انتهت المباراة بفوز سبورتنج براجا بهدف “الفرعون المصري”.