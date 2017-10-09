شاهد.. ملخص مباراة مصر والكونغو.. تصفيات أفريقيا لكأس العالم

متابعات:تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.جاء تأهل المنتخب عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات

متابعات:

تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

جاء تأهل المنتخب عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات على الكونغو ذهابًا وعودة “2-1 و2-1” وعلى غانا 2-0 وعلى أوغندا 1-0 بينما لقى هزيمة واحدة أمام أوغندا بهدف نظيف ويأتى فى المركز الثاني أوغندا برصيد 8 نقاط بينما غانا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أخيرًا الكونغو برصيد نقطة وحيدة.

يتبقى فى المجموعة جولة أخيرة يلتقى خلالها منتخب مصر مع غانا، ويلتقى الكونغو مع أوغندا.