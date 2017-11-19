شاهد.. ملخص لمسات وأهداف محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

متابعات: تألق المصري محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وقاد فريقه لفوز كبير على فريق ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل «صلاح» هدفين لليفربول في المباراة، ليرتقي لصدارة هدافي ال

متابعات:

تألق المصري محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وقاد فريقه لفوز كبير على فريق ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل «صلاح» هدفين لليفربول في المباراة، ليرتقي لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.

كما أصبح «صلاح» أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 12 جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، متفوقًا على الإنجليزي روبي فولر، نجم هجوم «الريدز» السابق.

ورفع «صلاح» إجمالي أهدافه خلال هذا الموسم إلى 14 هدفًا في 18 مباراة بجميع المسابقات، ليعادل رقم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي كان هدافًا لـ«الريدز» خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 14 هدفًا في 36 مباراة بجميع المسابقات.

شاهد.. خلال الفيديو التالي، ملخص للمسات «صلاح» أمام ساوثهامبتون:



