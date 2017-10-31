شاهد.. ملخص لمسات شيكابالا في مباراة الاتفاق والرائد بالدوري السعودي

متابعات: شارك الدولي المصري محمود عبدالرازق شيكابالا، المحترف في صفوف الرائد، في خسارة فريقه أمام مضيفه الاتفاق (2-0) مساء الثلاثاء، بالجولة التاسعة من الدوري السعودي. وتعد هذه المباراة هي الأولى للفتى الأسمر بعد استدعاءه لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ عام 2014، استعدادًا لمواجهة غانا

متابعات:

شارك الدولي المصري محمود عبدالرازق شيكابالا، المحترف في صفوف الرائد، في خسارة فريقه أمام مضيفه الاتفاق (2-0) مساء الثلاثاء، بالجولة التاسعة من الدوري السعودي.





وتعد هذه المباراة هي الأولى للفتى الأسمر بعد استدعاءه لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ عام 2014، استعدادًا لمواجهة غانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. جاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق هزاع إبراهيم الهزاع ومحمد مرزوق الكويكبي في الدقيقتين 31 و39، ليتلقى الرائد هزيمة أخيرة ويقبع في المركز قبل الأخير من الجدول.

وحافظ شيكابالا على مكانه في التشكيل الأساسي للرائد للمرة السادسة على التوالي، لكن قائد الفريق خرج في الدقيقة 78 من عمر اللقاء. وغاب “شيكا” عن التسجيل في مرمى الاتفاق لأول مرة بعدما أحرز هدف في كل مباراة بالجولات الثلاث الماضية من الدوري السعودي.



