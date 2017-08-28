رياضة

شاهد.. مرتضى منصور يعلن مصير كوفي ومعروف مع الزمالك

متابعات: كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الثنائي المحترف محمد كوفي، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، مع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.. شاهد التفاصيل..
29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017

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متابعات:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الثنائي المحترف محمد كوفي، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، مع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.. شاهد التفاصيل..

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