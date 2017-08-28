شاهد.. مرتضى منصور يعلن مصير كوفي ومعروف مع الزمالك

رياضة شاهد.. مرتضى منصور يعلن مصير كوفي ومعروف مع الزمالكمتابعات: كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الثنائي المحترف محمد كوفي، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، مع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.. شاهد التفاصيل.. 29 أغسطس، 2017 29 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الثنائي المحترف محمد كوفي، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، مع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.. شاهد التفاصيل..شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر