رياضة

شاهد.. مرتضى منصور يعلن مصير كوفي ومعروف مع الزمالك

متابعات: كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الثنائي المحترف محمد كوفي، ولاعب الوسط النيجيري معروف يوسف، مع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات.. شاهد التفاصيل..