شاهد.. ليث أبو جودة: أتمنى أن يستمع الجمهور لأغنيات بلهجات مختلفة

أحمد حمديقال النجم الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة، إنه سعيد بوجود موسيقى وأغنيات تتميز بطابع التكنو في الأغنيات الشعبية وألوان غنائية أخرى عن السنين الماضية.وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يتمنى أن يستمع الجمهور لأغنيات بلهجات عربية مختلفة مثل الماضي، كان الجمهور يستمع لأغنيات بلهجات مختلفة عن له

أحمد حمدي

قال النجم الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة، إنه سعيد بوجود موسيقى وأغنيات تتميز بطابع التكنو في الأغنيات الشعبية وألوان غنائية أخرى عن السنين الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أنه يتمنى أن يستمع الجمهور لأغنيات بلهجات عربية مختلفة مثل الماضي، كان الجمهور يستمع لأغنيات بلهجات مختلفة عن لهجته الأساسية.

وأشار بأن الجمهور المصري يستمع لأغنيات صباح وفيروز واللبناني يستمع لأم كلثوم والجزائري يستمع لوردة الجزائرية وأم كلثوم أيضا، لكن حاليا كل دولة أصبحت تستمع للهجتها فقط.

وتابع النجم الشاب أنه فلسطيني الجنسية، ويفتخر بذلك كثيرا مثلما يفخر أنه يقدم أعماله الفنية في مصر، متمنيا أن يعطي الجمهور فرصة لنفسه لسماع لهجات أخرى حتى لو لم يفهم كلمات أغنياتها يمكن أن يستمتع بموسيقاها سواء المبهجة أو الحزينة.



