شاهد كواليس أغنية يوم ورا يوم بعد 20 عاما من طرحها (صور)

قرر الموزع الموسيقي الكبير طارق مدكور استعادة ذكرياته مع أغنية يوم ورا يوم للنجمة سميرة سعيد والشاب مامي مغني الراي الشهير ، والتي تم طرحها عام 2002 للجمهور وحققت نجاحا كبيرا.

فقام مدكور بنشر صور من كواليس تسجيل وتحضير الأغنية عبر حسابه الرسمي ، حيث طرحت الأغنية وقتها على جميع القنوات الفضائية قبل انتشار عصر السوشيال ميديا ويوتيوب ومنصات الأغاني المعروفة حاليا مثل أنغامي وسبوتيفاي وديزر وغيرها.

أغنية يوم ورا يوم كانت تحمل عنوان ألبوم سميرة سعيد عام 2002 ، ونالت عنه جائزة ميوزييك أوورد العالمية ، إنتاج عالم الفن لمحسن جابر.

والأغنية كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع موسيقي طارق مدكور ، وحملت طابع موسيقى البوب ميوزييك ممزوجا بموسيقى الراي في المغرب بتلك الفترة الزمنية ، وتم تصوير الكليب بطريقة مختلفة مع المخرج شريف صبري ، وتم تسجيل الأغنية بستوديو ART.