شاهد.. عبدالله رشاد: السعودية تتجه لدعم الثقافة السياحية

أحمد حمدي قال نجم الغناء السعودي عبدالله رشاد، إن الفن والثقافة في السعودية بدآ يأخذان طابعا آخر في الفترة الحالية لدعم الحركة الفنية، من حيث وجود الحفلات الغنائية بها والفعاليات العالمية أيضا. وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أثناء وجوده بالقاهرة…

أحمد حمدي

قال نجم الغناء السعودي عبدالله رشاد، إن الفن والثقافة في السعودية بدآ يأخذان طابعا آخر في الفترة الحالية لدعم الحركة الفنية، من حيث وجود الحفلات الغنائية بها والفعاليات العالمية أيضا.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أثناء وجوده بالقاهرة أن المملكة أصبحت تسير في الاتجاه لدعم الثقافة السياحية، وهذا دور كبير يفتخر به السعوديون أجمع لأنه إنجاز كبير.

وكشف أنه بصفته مسؤولا عن الاحتفالات الرسمية في السعودية يقوم بالتجهيز لأوبريت كبير بعنوان “كيف نكون قدوة” ضمن ملتقى مكة الثقافة الذي يدعمه الأمير خالد الفيصل، والمشرف العام عليه، وهو استكمال للقدوة الثانية الذي قدم العام الماضي، وسيكون شعاره “كيف نكون قدوة إن لم نكن نحن فمن” وهو الشعار الذي اقترحه خالد الفيصل، متمنيا أن يكون له عظيم الأثر الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى حرص النجم السعودي أيضا، على توجيه الشكر للقائمين على جائزة باديب للثقافة والفن الدولية للهوية الوطنية على مساهماتها لدعم الفكر والإبداع للشباب في الوطن العربي، وهذا يعتبر إنجازا ودعما كبيرا للثقافة والمبدعين خاصة.

