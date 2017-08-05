شاهد.. رمضان صبحي يتلاعب بـدفاع لايبيزيج

متابعات: تغلب فريق ستوك سيتى الإنجليزي، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى رمضان صبحى، على نظيره لايبزيج الألمانى بنتيجة 2 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت فى آخر استعدادته لانطلاق الدوري الإنجليزي. شارك رمضان بديلا فى اللقاء بداية من الدقيقة 64 عندما حل فى مكان الإسبانى بويان كيركيتش،

متابعات:

تغلب فريق ستوك سيتى الإنجليزي، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى رمضان صبحى، على نظيره لايبزيج الألمانى بنتيجة 2 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت فى آخر استعدادته لانطلاق الدوري الإنجليزي.





شارك رمضان بديلا فى اللقاء بداية من الدقيقة 64 عندما حل فى مكان الإسبانى بويان كيركيتش، سجل ثنائية فريق ستوك السنغالى مامى بيرام ضيوف وشاكيرى فى الدقيقتين 44 و78، بينما سجل هدف الفريق الألمانى فورسبيرج فى الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء. ويفتتح ستوك سيتى مواجهاته فى البريميرليج السبت المقبل خارج أرضه أمام فريق إيفرتون.