شاهد رد فعل هستيري من مشجع لأرسنال ضد محمد صلاح

متابعات: أعرب أحد مشجعى أرسنال عن أسفه الشديد للهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فريقه أمام ليفربول، الأحد، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد رود" فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى، مطالباً بضرورة التخلى عن نصف لاعبى الجانرز. وأثناء حديثه مع قناة "أرسنال فان تى

متابعات:

أعرب أحد مشجعى أرسنال عن أسفه الشديد للهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فريقه أمام ليفربول، الأحد، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود” فى الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى، مطالباً بضرورة التخلى عن نصف لاعبى الجانرز.

وأثناء حديثه مع قناة “أرسنال فان تى فى”، إحدى قنوات المشجعين المنتمية للفريق اللندنى، قال مشجع الجانرز بنبرة غاضبة، “نصف لاعبى أرسنال لا يستحقون التواجد فى الفريق، ويجب التخلى عنهم، انظر ماذا فعل بهم محمد صلاح وكيف كان يتحرك ويركض طوال المباراة”.

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