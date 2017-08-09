رياضة شاهد .. رد فعل رونالدو ودكة البدلاء بعد هدف كاسيميروالمال- خاص شاهد .. رد فعل رونالدو ودكة البدلاء بعد هدف كاسيميرو في مرمى الريال. 9 أغسطس، 2017 9 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر المال- خاصشاهد .. رد فعل رونالدو ودكة البدلاء بعد هدف كاسيميرو في مرمى الريال. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر