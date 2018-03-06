شاهد.. رحاب الجمل: أشارك الفنان عادل إمام في مسلسله الجديد

أحمد حمديقالت الفنانة رحاب الجمل إنها ترى أن الدراما المصرية الفترة الحالية تعيش فترة تألق ملحوظ، خاصة أنه بدا هناك عرض لمسلسلات خارج الموسم الرمضاني ويعمل فيها نجوم مهمين.وأضافت في تصريحات خاصة للمال، أنها تشارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد في رمضان عوالم خفية واصفة أنها دور صغير، وفي ع

أحمد حمدي

قالت الفنانة رحاب الجمل إنها ترى أن الدراما المصرية الفترة الحالية تعيش فترة تألق ملحوظ، خاصة أنه بدا هناك عرض لمسلسلات خارج الموسم الرمضاني ويعمل فيها نجوم مهمين.

وأضافت في تصريحات خاصة للمال، أنها تشارك مع الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد في رمضان عوالم خفية واصفة أنها دور صغير، وفي عيد الفطر تشارك نجله النجم محمد عادل أمام في فيلمه هنا وسرور.

وأشارت الجمل أيضا إلى أنه تجمعها مشاهد كثيرة مع الزعيم في المسلسل، مؤكدة أن أي فنان يحلم ويتمنى بوجوده في مشهد واحد أمام عادل إمام، ولا تستطيع وصف ما بداخلها حينما تشارك معه لأنه هرم رابع في مصر كما وصفته وتجسد في المسلسل شخصية حنان وهي شريرة.

وتابعت أنها تقدم دورا كوميديا في فيلم هنا وسرور أمام محمد عادل إمام، وهو فنان راقٍ ودمه خفيف وابن ناس ويكفي انه ابن نجم عظيم.

وكشفت أن دورها في مسلسل عوالم خفية ليس صغيرا، لافتة إلى أن المنافسة في رمضان هذا العام ستكون قوية وهناك نجوم مهمين سيقدمون أعمالا درامية جيدة والكيف أهم من العدد بالنسبة لها.



