شاهد.. رئيسة كرواتيا تتخلى عن الدبلوماسية وترقص على أنغام حلم المونديال

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لم تكتف رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار-كيتاروفيتش، بالرقص في المدرجات خلال مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب الروسي المضيف، في الدور ربع النهائي من كأس العالم الذي تستضيفه روسيا، بل شوهدت أيضا بعد المباراة وهي تهتف وترقص مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، فرحا بالفوز والتأهل.



وكتبت كيتاروفيتش عبر حسابها على “فيسبوك”: “برافو، إني فخورة لهذا الشعب، وأمنح قبلة لشعار قميص المنتخب، وكذلك للبحر الأدرياتيكي ونهر الدانوب ونهر درافا، فلتحتفلوا طوال النهار والليل!”.



وتفاعلت كيتاروفيتش التي ارتدت قميص منتخب بلادها بحرارة مع مجريات المباراة ومع كل فرصة لرفقاء مودريتش، لكن حماسها الزائد جعلها تتخلى عن الدبلوماسية، حيث شوهدت وهي ترقص فرحا بعد الهدف الثاني لكرواتيا، في حركة استفزت على ما يبدو رئيس الوزراء الروسي الذي حاول غض الطرف وعلى وجهه ملامح الحسرة.





وكان المنتخب الكرواتي قد كرر إنجاز مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم قبل 20 عاما، وبلغ الدور نصف النهائي لمونديال 2018 بإنهائه مغامرة نظيره الروسي المضيف بالفوز عليه 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1 والاضافي 2-2).



وتلتقي كرواتيا الأربعاء المقبل على ملعب لوجنيكي في موسكو مع إنكلترا التي كانت قد تغلبت على السويد 2-صفر في سامارا.

