شاهد.. حجازي متقال: أجهز لأغنية فلكلور شعبي الفترة المقبلة

أحمد حمديقال نجم الاغنية الشعبية حجازي متقال انه ، يجهز لمشروع غنائي جديد ينتمي للفلكلور الشعبي المصري من كلمات " الريس متقال " والحانه .واضاف في تصريحات خاصة للمال ، ان الاغنية سيتم تقديم فكرة موسيقية جديدة فيها بمزج بين الموسيقى الفلكلور والموسيقى الشعبي ايضا لاول مرة .واشار الى انه يركز في

أحمد حمدي

قال نجم الاغنية الشعبية حجازي متقال انه ، يجهز لمشروع غنائي جديد ينتمي للفلكلور الشعبي المصري من كلمات ” الريس متقال ” والحانه .

واضاف في تصريحات خاصة للمال ، ان الاغنية سيتم تقديم فكرة موسيقية جديدة فيها بمزج بين الموسيقى الفلكلور والموسيقى الشعبي ايضا لاول مرة .

واشار الى انه يركز في تقديم حفلات غنائية الايام القادمة للجمهور بمناسبة اعياد الربيع ولايفكر ابدا في خوض تجربة التمثيل سواء في التلفزيون او السينما .

ولفت متقال الى ان الغناء الشعبي في مصر فيه امور جيدة واخرى رديئة متمنيا ان يتحسن الامر الفترة القادمة.



