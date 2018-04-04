شاهد.. حجازي متقال: أجهز لأغنية فلكلور شعبي الفترة المقبلة

أحمد حمدي
قال نجم الاغنية الشعبية حجازي متقال انه ، يجهز لمشروع غنائي جديد ينتمي للفلكلور الشعبي المصري من كلمات ” الريس متقال ” والحانه .
واضاف في تصريحات خاصة للمال ، ان الاغنية سيتم تقديم فكرة موسيقية جديدة فيها بمزج بين الموسيقى الفلكلور والموسيقى الشعبي ايضا لاول مرة .
واشار الى انه يركز في تقديم حفلات غنائية الايام القادمة للجمهور بمناسبة اعياد الربيع ولايفكر ابدا في خوض تجربة التمثيل سواء في التلفزيون او السينما .
ولفت متقال الى ان الغناء الشعبي في مصر فيه امور جيدة واخرى رديئة متمنيا ان يتحسن الامر الفترة القادمة.