شاهد تكريم حارس شابيكوينسي في مباراة برشلونة بعد بتر قدمه

متابعات: كرمت إدارة نادي شابيكوينسي البرازيلي، حارس مرماها السابق جاكسون فولمان، وهو الناجي الثاني من حادث الطائرة المنكوبة الذي تعرض له الفريق البرازيلي خلال توجهه إلى كولومبيا لخوض مباراة الدور النهائي من منافسات كأس كوبا سودا، والتي كان من المقرر أن يخوضها شابيكوينسي في مواجهة نادي ناسيونال ال

متابعات:

كرمت إدارة نادي شابيكوينسي البرازيلي، حارس مرماها السابق جاكسون فولمان، وهو الناجي الثاني من حادث الطائرة المنكوبة الذي تعرض له الفريق البرازيلي خلال توجهه إلى كولومبيا لخوض مباراة الدور النهائي من منافسات كأس كوبا سودا، والتي كان من المقرر أن يخوضها شابيكوينسي في مواجهة نادي ناسيونال الكولومبي.

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكواكا” الاخبارية الانجليزية، أن إدارة نادي شابيكوينسي، كرمت جاكسون فولمان قبل انطلاق المباراة الأولى لفريقها بعد الحادث الأليم، والتي أقيمت بلاعبين جدد.

وحضر حارس المرمى البرازيلي إلى أرض الملعب على كرسي متحرك، بعد أن تم بتر ساقه الأيمن وأصيب ساقه الأيسر، وأصيب عنقه أيضا.

وتسلم اللاعب كأس كوبا سودا، الذي تنازل عنه نادي ناسيونال الكولومبي لشابيكوينسي، بعد ذلك الحادث، وتسلم الميدالية أيضا، ولكن كانت تغمره دموع الحسرة في لحظة وداعه للجمهور، نظرا لكونها أخر سيتم تكريمه فيها بعد أن بُترت ساقه واعتزل كرة القدم بشكل نهائي، وأيضا لحزنه على أعضاء فريقه اللذين لقوا حتفهم في الحادث، وكونه يتسلم الكأس بمفرده على الرغم من أن الفريق كان قد وصل للدور النهائي من البطولة بأكمله.