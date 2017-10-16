شاهد.. تعليق بنك مصر على هجوم إرهابي في العريش

متابعات: قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك أغلق فرعه بالعريش، الإثنين مؤقتا، لدواع أمنية، بعد الهجوم "الإرهابي" على فرع البنك الأهلي. وكان البنك الأهلي المصري قال في بيان، إن المقر المؤقت لفرع البنك في رفح، بمنطقة البنوك في العريش، تعرض لهجوم إرهابي، في الساعة التاسعة من صبا

متابعات:

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك أغلق فرعه بالعريش، الإثنين مؤقتا، لدواع أمنية، بعد الهجوم “الإرهابي” على فرع البنك الأهلي.

وكان البنك الأهلي المصري قال في بيان، إن المقر المؤقت لفرع البنك في رفح، بمنطقة البنوك في العريش، تعرض لهجوم إرهابي، في الساعة التاسعة من صباح الإثنين. وأضاف البنك أن المعتدين “سطوا على الخزينة الرئيسية بالفرع”. وقال البنك إن الحادث أسفر عن “استشهاد حارس الأمن بالفرع وبعض رجال الشرطة وحدوث بعض الإصابات”.

شاهد.. تعليق بنك مصر على الهجوم الإرهابي في العريش..