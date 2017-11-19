متابعات: انتهت مواجهة الأهلي والتعاون، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي. وشارك الحارس الدولي المصري عصام الحضري أساسيًا مع التعاون، بينما غاب مصطفى فتحي، وغاب أيضًا المصري محمد عبد الشافي لاعب الأهلي عن المباراة. وافتتح المهاجم السوري عمر السوم

متابعات:

انتهت مواجهة الأهلي والتعاون، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.





وشارك الحارس الدولي المصري عصام الحضري أساسيًا مع التعاون، بينما غاب مصطفى فتحي، وغاب أيضًا المصري محمد عبد الشافي لاعب الأهلي عن المباراة.

وافتتح المهاجم السوري عمر السومة النتيجة للأهلي في الدقيقة 3، وتعادل للتعاون سيدريك أميسي في الدقيقة 63.

وبهذا التعادل يواصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، ويرتفع رصيد التعاون للنقطة 12 في المركز التاسع.

شاهد.. تصرف غير أخلاقي من عصام الحضري مع لاعب الأهلي السعودي من خلال الفيديو التالي..



