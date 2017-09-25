شاهد.. تألق النني وحجازي في مواجهة أرسنال و وست بروميتش

وكالات:تألق اللاعبان المصريان محمد النني، وأحمد حجازي كل في فريقه خلال المواجهة التي جمعت أرسنال بغريمه وست بروميتش، الاثنين، فى الجولة السادسة للدوري الممتاز.وحقق أرسنال الفوز على وست بروميتش بهدفين دون رد سجلهما الكسندر لاكازيتي في الدقيقتين 20 و67 من ضربة جزاء، وساهم النني في تسجيل الهدف ا

وكالات:

تألق اللاعبان المصريان محمد النني، وأحمد حجازي كل في فريقه خلال المواجهة التي جمعت أرسنال بغريمه وست بروميتش، الاثنين، فى الجولة السادسة للدوري الممتاز.





وحقق أرسنال الفوز على وست بروميتش بهدفين دون رد سجلهما الكسندر لاكازيتي في الدقيقتين 20 و67 من ضربة جزاء، وساهم النني في تسجيل الهدف الأول بحصوله على فاول على حدود منطقة الجزاء شكلت الإرهاصة الأولى للهدف.

وأعلن الجهاز الفني لنادي أرسنال تشكيل الفريق لمواجهة الليلة أمام وست بروميتش ألبيون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج، كما أعلن الجهاز الفني لبروميتش تشكيله بتواجد اللاعبين المصريين.