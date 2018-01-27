شاهد.. الوليد بن طلال في جولة داخل مقر احتجازه بفندق ريتز كارلتون

رويترز:



ظهر الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، لأول مرة منذ احتجازه في نوفمبر الماضي، داخل فندق ريتز كالرلتون، بالعاصمة الرياض.





وفي مقابلة حصرية مع “رويترز”، تحدث بن طلال عن ظروف احتجازه، وأعماله، وعن نشاطاته اليومية، إلى جانب أمور أخرى.





وأكد الأمير أنه يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، قائلا إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.





ويظهر الأمير وهو يقوم بجولة في جناحه داخل الفندق، مستعرضا حذاءه الرياضي، وغرفة الاستقبال، وغرفة الطعام، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث يستعرض وجباته “النباتية”، على حد تعبيره.





وقال الأمير: “لا توجد اتهامات هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة، أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام”.

وأضاف أن النقاشات تتم حول مواضيع مختلفة، بيد أنه يفضل عدم الكشف عنها إلى حين انتهاء كل شيء.





ولفت بن طلال أنه “يشعر إنه في بيته”، لأنه في بيته وفي وطنه، وأنه يمارس التمارين الرياضية ويسبح ويمشي.





إلى جانب ذلك، قال إنه يتواصل مع عائلته، بشكل يومي، ناهيك عن تواصله المستمر بمكاتبه في كل مكان، لضمان استمرار أعماله.





واختتم قائلا: أنا بخير وأتمرن ويعطوني “كاتشب وماسترد” وأشرب الـ”دايت بيبسي” وآكل السلطات.

