شاهد.. القائم يحرم ميسي من هدف رائع أمام أتليتكو مدريد

متابعات:واصل الحظ معاندة الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي، عندما ضرب إطار المرمى للمرة السادسة هذا الموسم خلال اللقاء الذي خيّم التعادل الإيجابي على قمة مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، عندما تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة «1-1»، في مباراة شهدت التعثر الأول للعملاق ا

متابعات:



واصل الحظ معاندة الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي، عندما ضرب إطار المرمى للمرة السادسة هذا الموسم خلال اللقاء الذي خيّم التعادل الإيجابي على قمة مباريات الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، عندما تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة «1-1»، في مباراة شهدت التعثر الأول للعملاق الكتالوني خلال هذا الموسم من الدوري الإسباني، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أي لاعب آخر على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال هذا الموسم.



وفشل ميسي في التسجيل خارج ملعب كامب نو في الليجا لـ3 مباريات متتالية، ولأول مرة منذ منذ نهاية موسم 2015/2016 وبداية موسم 2016/2017.