شاهد البث الحي لرحلة أول مصرية تذهب إلى الفضاء

تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرحلة البشرية السادسة لشركة Blue Origin والمسماة NS-22، إلى الفضاء .

ويأتي على متن الرحلة المهندسة سارة صبري والتي تعتبر أول مصرية تذهب إلى الفضاء، إضافة إلى كوبي كوتون المؤسس المشارك لقناة يوتيوب Dude Perfect، ورجل الأعمال البرتغالى ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى الثالث.

يذكر أن سارة صبري، البالغة من العمر 29 عاما، تحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وهي مؤسِّسة مبادرة الفضاء العميق “دي إس آي”، غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء

وقد حصلت صبري على رحلة للفضاء من طرف منظمة “الفضاء من أجل الإنسانية” غير الربحية التي تسعى لتوسيع وصول البشرية إلى الفضاء، لتصبح ثاني سائحة تزور الفضاء ضمن المبادرة.

شاهد البث المباشر للرحلة من على الموقع التالي:https://www.blueorigin.com/