شاهد أهداف نهائي البطولة العربية للأندية

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توج فريق الترجى التونسى بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلى الأردنى، بنتيجة 3/2، فى المواجهة المثيرة التى جمعت بينهما مساء، الأحد، على استاد الإسكندرية، فى المباراة النهائية بالبطولة التى استضافتها مصر.

نجح سعد بكير فى افتتاح التهديف لصالح الترجى فى الدقيقة 47 من زمن المباراة عن طريق تسديدة صاروخية.

وأضاف سعد بكير الثانى له وللترجى التونسى من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وقلص أكرم الزوى الفارق للفيصلى الأردنى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.



ثم أدرك خليل عطية التعادل القاتل للفيصلى قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

ونجح شمس الدين الزوادى فى تسجيل الهدف الثالث للترجى التونسى فى الدقيقة 101 وسط اعتراضات قوية من لاعبى الفيصلى الأردنى على الحكم المصرى إبراهيم نور الدين وصلت إلى الاعتداء عليه.