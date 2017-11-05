شاهد.. أهداف مباراة يوفنتوس وبنيفينتو تعليق عصام الشوالي..

متابعات:فاز نادى يوفنتوس الإيطالى على ضيفه بينفينتو بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 للكالتشيو على ملعب "يوفنتوس أرينا".أحرز أهداف المباراة أماتو شيشيريتى لصالح بينفينتو فى الدقيقة 19 من كرة ثابتة ثم تعادل ليوفنتوس جونزالو هيجواين فى الدقيقة 57 وعزز ا

متابعات:



فاز نادى يوفنتوس الإيطالى على ضيفه بينفينتو بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 للكالتشيو على ملعب “يوفنتوس أرينا”.

أحرز أهداف المباراة أماتو شيشيريتى لصالح بينفينتو فى الدقيقة 19 من كرة ثابتة ثم تعادل ليوفنتوس جونزالو هيجواين فى الدقيقة 57 وعزز الفوز لصالح البيانكونيرى خوان كوادرادو فى الدقيقة 65.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 31 فى وصافة الدورى الإيطالى فيما يظل بينفينتو دون أى رصيد من النقاط فى مؤخرة ترتيب الجدول.

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