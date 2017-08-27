شاهد أهداف مباراة روما وإنتر ميلان فى الدوري الإيطالي

متابعات:حقق فريق إنتر ميلان فوزاً صادماً على حساب مضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أولمبيكو روما" فى قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. جاء هدف التقدم لروما أولاً عن طريق إدين دجيكو، فى الدقيقة 15، وتعادل ماورو إيكاردى لإنتر ميلان فى الدقيقة

متابعات:

حقق فريق إنتر ميلان فوزاً صادماً على حساب مضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “أولمبيكو روما” فى قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

جاء هدف التقدم لروما أولاً عن طريق إدين دجيكو، فى الدقيقة 15، وتعادل ماورو إيكاردى لإنتر ميلان فى الدقيقة 67 ثم سجل هدف التقدم للنيراتزورى فى الدقيقة 77، قبل أن يسجل ماتياس فيتسينو الهدف الثالث للضيوف فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع يوفنتوس، بينما توقف رصيد روما عند 3 نقاط، فى المركز الثامن.