شاهد.. أهداف مباراة جيرونا وبرشلونة 0-3 في الدورى الأسباني

متابعات:واصل فريق برشلونة إنفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني فى الموسم الحالى، بعدما حقق فوزه السادس على التوالى فى المسابقة أمام مضيفه جيرونا، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الأخير "مونتيليفى"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر "الليجا".سجل أداي

متابعات:

واصل فريق برشلونة إنفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني فى الموسم الحالى، بعدما حقق فوزه السادس على التوالى فى المسابقة أمام مضيفه جيرونا، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الأخير “مونتيليفى”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر “الليجا”.



