شاهد.. أهداف مباراة جيرونا وبرشلونة 0-3 في الدورى الأسباني

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واصل فريق برشلونة إنفراده بصدارة ترتيب الدوري الإسباني فى الموسم الحالى، بعدما حقق فوزه السادس على التوالى فى المسابقة أمام مضيفه جيرونا، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الأخير “مونتيليفى”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر “الليجا”.
سجل أداي بينيتيز هدف التقدم لصالح برشلونة بالخطأ فى مرماه بعد تسديدة جوردى ألبا فى الدقيقة 17 من زمن المباراة.
ثم أضاف الحارس جوركا إرايزوز الثانى للبارسا فى شباكه بعد تسديدة فيدال فى الدقيقة 48 من زمن المباراة.
ثم أضاف الحارس جوركا إرايزوز الثانى للبارسا فى شباكه بعد تسديدة فيدال فى الدقيقة 48 من زمن المباراة.
وأحرز لويس سواريز الهدف الثالث لصالح برشلونة فى الدقيقة 69 من زمن المباراة.