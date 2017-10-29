شاهد.. أهداف مباراة تورينو وكالياري 2-1 بالدورى الإيطالى..

متابعات:حقق تورينو فوزاً صعباً على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.وتقدم كالياري في المباراة بهدفٍ سجله نيكولا باريلا في الدقيقة 30، قبل أن يعادل تورينو النتيجة عن طريق ياجو فالكوي في الدقيقة 40.وتمكن أصحاب الأرض

متابعات:





حقق تورينو فوزاً صعباً على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وتقدم كالياري في المباراة بهدفٍ سجله نيكولا باريلا في الدقيقة 30، قبل أن يعادل تورينو النتيجة عن طريق ياجو فالكوي في الدقيقة 40.

وتمكن أصحاب الأرض من قلب النتيجة في الشوط الثاني بعد تسجيل اللاعب جويل أوبي الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليخرج من المباراة بالنقاط الثلاث.

ورفع تورينو رصيده إلى النقطة السادسة عشر في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن فيورنتينا وميلان الذان يحتلان المركزين السابع والثامن.