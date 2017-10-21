شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وملقا بالدوري الأسباني

متابعات:حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه مالاجا، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". افتتح جيرارد دولوفيو التهديف لصالح الفريق الكتالونى فى الدقيقة الثانية من بداية المباراة

متابعات:

حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه مالاجا، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.





افتتح جيرارد دولوفيو التهديف لصالح الفريق الكتالونى فى الدقيقة الثانية من بداية المباراة رغم تخطى الكرة خارج الملعب فى خطأ تحكيمى فادح، وأضاف القائد أندريس إنييستا الثانى لصالح برشلونة فى الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وواصل برشلونة تغريده منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، جمعها من العلامة الكاملة فى السبع جولات الأولى ثم تعادل خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد ووصولا للفوز الثامن على مالاجا، ليوسع الفارق إلى 4 نقاط مع فالنسيا صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة.