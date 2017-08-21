شاهد أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس تعليق رؤوف خليف

متابعات:حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. سجل مدافع ريال بيتيس الين توسكا أول أهداف برشلونة فى الموسم الجديد بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 36، ثم أضاف سيرجى روبيرتو الهدف الثانى ل

متابعات:

حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

سجل مدافع ريال بيتيس الين توسكا أول أهداف برشلونة فى الموسم الجديد بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 36، ثم أضاف سيرجى روبيرتو الهدف الثانى للفريق الكتالونى فى الدقيقة 39 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط فى الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد إرنستو فالفيردى. ويواجه برشلونة فى الجولة الثانية من الليجا فريق ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والربع مساء.