شاهد أهداف مباراة المقاولون والرجاء 3-0

متابعات: حقق المقاولون العرب فوزا كبيرا على ضيفه الرجاء بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، بالجولة الأولى للدورى، أحرزها أحمد على وشكرى نجيب ومحمد فاروق. تقدم أحمد على مهاجم المقاولون لفريقه فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، حيث جاء الهدف من متابعة أحمد على للكر

متابعات:



حقق المقاولون العرب فوزا كبيرا على ضيفه الرجاء بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، بالجولة الأولى للدورى، أحرزها أحمد على وشكرى نجيب ومحمد فاروق.

تقدم أحمد على مهاجم المقاولون لفريقه فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، حيث جاء الهدف من متابعة أحمد على للكرة التى ارتدت من القائم، ووصلته ووضعها رأسية فى الشباك الخالية.

وسجل شكرى نجيب مهاجم المقاولون العرب هدف التعزيز لفريقه على الرجاء فى الدقيقة 20 من عمر المباراة، من تسديدة بعيدة من على حدود منطقة الجزاء. وأضاف محمد فاروق الهدف الثالث فى الدقيقة 47 من ركلة جزاء، لينتهى الشوط بتقدم الذئاب بثلاثية.